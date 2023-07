Maltempo, violento temporale sul Bresciano. Un treno della Venezia-Milano costretto a fermarsi a Cologne

Iseo (Brescia) – Violento temporale attorno alle 22.50 su Valcamonica, Sebino e Franciacorta, dove si registrano numerosi disagi. A Malegno, in valle, le forti raffiche di vento hanno scoperchiato un tetto, mentre una famiglia in vacanza in roulotte ha dovuto lasciare il proprio alloggio per motivi di sicurezza.

Un treno in transito lungo la linea Venezia - Milano ha dovuto fermarsi in stazione a Cologne a causa del vento e della pioggia intensissima. A Sulzano sono caduti diversi coppi e tegole, mentre nelle aree collinari si sono schiantato alberi e rami. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell'ordine.