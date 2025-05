Assistente dentista. Educatore o psicologo

Assistente alla poltrona, 1 posto. Requisiti: gradita esperienza, tassativo possesso qualifica di Aso, fluente conoscenza della lingua italiana; patente B e mezzo proprio preferibile. Mansioni: la risorsa per studio dentistico si occuperà di assistenza al medico, sterilizzazione, amministrazione base. Contratto: determinato tre mesi scopo tempo indeterminato. Sede di lavoro: Legnano; per info e candidature www.afolmet.it/offertedilavoro, codice offerta 90878

Educatore o psicologo, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza; laurea in scienze dell’educazione o psicologia clinica; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Mansioni: aiuto compiti, accompagnamento in piscina, passeggiate, integrazione sociale. Contratto: due mesi rinnovabili. Sede di lavoro: Busto Arsizio (Varese); per candidarsi scrivere all’indirizzo resel.cpibusto@provincia.va.it, codice offerta 13465