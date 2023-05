Maltempo, forte grandinata sulla superstrada per Malpensa

Varese, 11 maggio 2023 – Maltempo in tutta la Lombardia.

Dopo un inverno e un inizio primavera con il bel tempo (ma anche con tanta siccità), da qualche giorno sono arrivate nuvole e pioggia.

Oggi pomeriggio, sulla superstrada per Malpensa, c’è stata una grandinata accompagnata da fulmini e tuoni.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio temporali fino a tutta la giornata di domani, venerdì 12 maggio. Per questo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.