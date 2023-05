Meteo Milano e Lombardia, freddo, pioggia e temporali per tutto il weekend: quando finirà?

Non sembrano esserci segni di schiarite nei cieli della Lombardia e il maltempo dovrebbe continuare non solo nel weekend ma anche per tutta la prossima settimana. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, sabato e domenica si avranno piogge e temporali sparsi su tutta la regione, con neve in montagna e temperature tra 11 e 18 gradi.

Sabato 12 maggio, in particolare, su Milano e le altre città della pianure e delle Prealpi sono possibili acquazzoni dal pomeriggio fino a sera, venti moderati e neve oltre i 1.800 metri d’altitudine. Non sono escluse grandinate come quella che giovedì ha colpito Malpensa.

Domenica 13 maggio ci si aspettano precipitazioni e rovesci in pianura, con temporali sparsi nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Mantova. La neve è prevista oltre i 2.200 metri e la temperature massime sempre sotto i 20 gradi.

Le previsioni per la prossima settimana non danno segni di miglioramento a causa dell’approfondimento di un ciclone tra Sardegna e settore tirrenico centro settentrionale. Questo porterà maltempo e pioggia per tutta la prossima settimana e i meteorologi non prevedono formazioni anti-cicloniche almeno fino al 20-25 maggio.

L’unica nota positiva è che le attuali piogge e quelle previste stanno spegnendo l’emergenza idrica della Lombardia, che è passata dall’avere un deficit di acqua del 60 per cento all’attuale 36 per cento.