Malpensa sotto la lente. Maxi operazione della Gdf. In manette nove trafficanti

Arrestati nove narcotrafficanti e sequestrati 120 kg di sostanze stupefacenti di vario genere, tra cui 12mila pasticche di Tramadolo, farmaco il cui uso improprio può essere paragonato agli stupefacenti, noto come “droga del combattente”. I numeri sono il risultato dell’attività di controllo durante il periodo natalizio da parte della Guardia di Finanza di Malpensa unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per contrastare il traffico internazionale di droga anche a seguito della recente inaugurazione di nuove tratte intercontinentali.

Sono stati due i corrieri tratti individuati per aver ingerito ovuli contenenti cocaina, uno proveniente dal Sud America ed uno dall’Africa equatoriale, entrambi tratti in arresto dopo essere stati sottoposti a visita di controllo presso l’ospedale di Gallarate. Uno è stato invece il tentativo di occultamento della sostanza stupefacente sul proprio corpo, con il ricorso a un corpetto imbottito di cocaina indossato da una passeggera intercettata su un volo proveniente dal Sud America.

Tra le nuove aree interessate dal narcotraffico attraverso l’area passeggeri ricompare il Sud Est asiatico, forse anche alla luce del recente incremento delle rotte. Si sono infatti registrati due ingenti sequestri di marijuana trasportata in valigia da due passeggere asiatiche. Il dispositivo di contrasto ha riguardato anche l’area Lost&Found per evitare che questa diventi una seconda via usata dai narcotrafficanti per eludere i controlli.

Qui i finanzieri con l’ausilio delle unità cinofile hanno rinvenuto, in due distinte occasioni, una valigia colma di panetti di cocaina ed una seconda contenente buste alimentari e bottiglie contenenti cocaina liquida e in polvere. In uno dei due casi i finanzieri sono riusciti a risalire al proprietario della valigia e ad arrestarlo. Sequestrate anche 12mila pasticche di Tramadolo. Il farmaco è prescritto nella terapia del dolore, ma il suo abuso può essere paragonato alle sostanze stupefacenti. È noto come “la droga del combattente” per i suoi effetti antidolorifici e anestetizzanti che consentono di protrarre gli sforzi fisici o lo stato di euforia indotto.

Sequestrate anche pastiglie di ecstasy e bottiglie di codeina, sciroppo che se miscelato con una bevanda gassata produce un cocktail usato per lo sballo tra i più giovani.