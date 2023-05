Malpensa, muore un passeggero sul volo da New York: inutili i soccorsi a bordo

Malpensa (Varese) – Un uomo di 60 anni è morto la notte tra il 4 e il 5 maggio, mentre era in viaggio su un un volo Delta Airlines proveniente da New York e diretto a Malpensa, a seguito di un malore.

Quando l’aereo è atterrato all'aeroporto di Malpensa (Varese), Polaria e la Sanità Aerea hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, prima di permettere agli altri passeggeri di sbarcare.

Alcuni dei viaggiatori, compresi dei medici, sono intervenuti per prestare soccorso ma la situazione è apparsa da subito molto grave: il passeggero, subito dopo il malore, ha infatti avuto un arresto cardiaco. E inutili sono stati i soccorsi.

Dopo aver accertato il decesso dell’uomo, il capitano del velivolo ha deciso di proseguire il volo fino alla destinazione finale: l’aereo è quindi atterrato in Italia verso le 6 del mattino. Prima di poter sbarcare, i passeggeri sono stati trattenuti a bordo per circa un’ora, per permettere al personale sanitario di dichiarare ufficialmente il decesso del viaggiatore e sbarcare poi il corpo.