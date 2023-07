Malpensa e Lonate, i Comitati chiedono a Comuni di istituire un’area di tutela della brughiera

Malpensa – Associazioni, comitati e cittadini di Malpensa hanno fatto un nuovo passo avanti per la tutela naturalistica della brughiera intorno all’area dell’aeroporto. Il 18 luglio, la Rete dei Comitati Malpensa ha presentato a Gallarate una proposta di mozione per dare modo ai Comuni lombardi di discutere, approvare ed eventualmente sostenere l’istituzione del Sito di interesse comunitario (Sic) e la Zona di protezione speciale (Zps) “Brughiere di Malpensa e Lonate”.

La proposta interessa in prima battuta i Comuni che fanno parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, dell’area Sud e Nord esterna all’aeroporto, delle Provincie di Varese e Pavia e dell’Area Metropolitana del Milanese.

La mozione, spiegano i comitati – da tempo mobilitati in difesa del territorio che convive con l’aeroporto – vuole essere un passo “per dare concreta attuazione a quanto sancito del decreto VIA dei ministeri dell’Ambiente e della Cultura sul Masterplan 2035 Malpensa, che ha bocciato l'ampliamento del sedime aeroportuale nelle Brughiere di Malpensa e Lonate prescrivendone la loro conservazione e tutela per la loro indubbia valenza ecologico-naturalistica e paesaggistica”.

L’atto chiama ad esprimersi sull’istituzione del sito Sic-Zps, non solo i Sindaci ma anche e soprattutto i Consigli Comunali, Provinciali e dell’Area Metropolitana. Con la mozione si vuole, spiegano “dare impulso a un’idea di sviluppo territoriale che sia realmente ecocompatibile e sostenibile, perché basata sulla valorizzazione di un ambiente naturale bellissimo, unico e irripetibile in Europa e allineare il nostro Paese all’importante decisione del Parlamento Europeo che il 12/7 ha approvato Nature Restoration Law (Legge sul ripristino degli ecosistemi naturali) che stabilisce obiettivi vincolanti per la protezione della biodiversità in Europa”.