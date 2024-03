Malpensa, è pace su Cargo city logistica: accordo sull’integrativo

Malpensa (Varese), 26 marzo 2024 – Un segnale positivo: dopo i cinque giorni di sciopero che a febbraio hanno paralizzato l’attività a Cargo city di Malpensa, venerdì è stata raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale che riguarda la società Mle (Malpensa logistica europea). I sindacati, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Flai hanno siglato l’accordo di secondo livello che prevede una serie di aumenti, ora passerà al vaglio dell’assemblea dei lavoratori e al termine della consultazione diventerà operativo a tutti gli effetti.

I punti qualificanti sono l’aumento del buono pasto da 6,2 a 8 euro al giorno, per tutti i lavoratori, l’istituzione a decorrere dal primo maggio di un’indennità aziendale per valorizzare l’impegno profuso su più turni dai lavoratori, al personale a tempo indeterminato, in forza alla data di erogazione, prevista con la retribuzione del mese di maggio 2024, il riconoscimento di un premio una tantum (limitatamente al solo anno 2024) del valore di 400 euro in welfare. Inoltre per gli anni 2025, 2026 e 2027 verrà istituito per il personale a tempo indeterminato un premio di risultato in welfare del valore annuale di 570 euro o in alternativa se erogato in busta paga (previa richiesta in azienda entro il 31 dicembre 2024) di 450 euro. Il premio sarà calcolato su obiettivi individuali e collettivi, e sarà erogato a condizione che venga raggiunto almeno il parametro minimo della presenza nel trimestre di riferimento.

Le parti hanno anche stabilito l’istituzione di una commissione bilaterale che servirà sia a definire i parametri collettivi relativi al premio, in funzione delle specifiche aree/reparti aziendali, sia ad analizzare e regolamentare i temi di carattere organizzativo (organizzazione del lavoro, esposizione turni, tabella riposi), dovrà concludere i lavori entro il mese di novembre 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto – commenta Giampaolo Biasi, segretario provinciale della Uil Trasporti –. Un ringraziamento particolare al prefetto di Varese ed a Enac per il loro contributo per portare positività e serenità al tavolo di lavoro. La Uil Trasporti si augura di firmare altri accordi di secondo livello con le aziende del territorio, chiedendo loro uno sforzo per garantire un incremento economico in quelle realta dove da troppo tempo non vengono riconosciute".