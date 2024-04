Malore mentre guida, 76enne finisce fuori strada a Saronno: è gravissimo

Saronno (Varese), 11 aprile 2024 – Un uomo di 76 anni è stato rianimato in strada dai soccorritori del 118 intervenuti in seguito a un incidente sulla strada SP233 a Saronno. Secondo una prima ricostruzione l’anziano avrebbe perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un malore. La vettura sarebbe quindi uscita di strada.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, con automedica, auto infermieristica e ambulanza, il 76enne era in arresto cardiocircolatorio. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano, le sue condizioni sono molto gravi.

Il conducente avrebbe fatto tutto da sé, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare la vettura e gli agenti della Polizia locale per eseguire i rilievi.