Maltempo nel Varesotto, centinaia di alberi caduti e venti persone soccorse. Il bilancio della tempesta

Varese, 12 luglio 2024 – In serata un primo bilancio delle attività svolte dai vigili del fuoco durante la giornata, ancora non hanno terminato gli interventi per i danni causati dalla tempesta di questa mattina: sono centinaia gli alberi caduti o pericolanti, 130 su abitazioni o cavi elettrici, 20 le persone soccorse in abitazione o in auto, 230 le richieste di intervento, 130 per piante pericolanti, decine per danni dovuti alla furia dell'acqua e del vento, 30 per sgombero di infrastrutture da arbusti e materiale accumulato, 25 per danni da acqua, 25 per rimozione di elementi pericolanti e dissesti.

Sono i numeri del grande lavoro dei vigili del fuoco per far fronte alla violenta ondata di maltempo che all'alba di oggi ha colpito Varese e il Varesotto. Nelle operazioni di soccorso sono state impiegate simultaneamente oltre 20 squadre con altrettanti mezzi di servizio, tra cui autopompe serbatoio, autoscale, autogrù, autofurgone combi, modulare/campagnola.

"Le squadre impiegate sono state quelle trattenute dal servizio smontante notturno, coadiuvate da unità richiamate libere dal servizio, più le unità già previste per il dispositivo di soccorso del turno diurno” fanno sapere i vigili del fuoco della provincia. Oltre al personale dei vigili del fuoco permanente di Varese ha partecipato alle operazioni di soccorso il personale volontario delle sedi distaccate di Laveno-Mombello e Tradate e del Comando di Milano, sedi di Magenta e Inveruno - del Comando di Como, sede di Erba – e del Comando di Bergamo, sede di Romano di Lombardia”.

Degli interventi citati risultano ancora in corso le operazioni per 18 richieste di soccorso complessive e ancora 12 in attesa di essere evase. L’allerta maltempo non è ancora passato, è esteso fino alle 6 di domani mattina. Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha fatto il punto della situazione” da questa mattina – ha detto - le squadre di Polizia locale, Protezione civile e tecnici comunali sono al lavoro incessantemente su tutto il territorio. Ringrazio dunque tutti per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo e tutta la mia solidarietà a chi è stato colpito da allagamenti o disagi”. Ha continuato “Da lunedì poi sarà la volta della conta dei danni sia per quanto riguarda gli alberi caduti, per gli allagamenti subiti dalla città e per gli edifici più colpiti. Ora però proseguiamo a lavorare e a monitorare la situazione”. Ha concluso raccomandando “ a tutti la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari perché è previsto un nuovo peggioramento con una nuova allerta arancione. La cabina di regia continua dunque ad essere operativa”.