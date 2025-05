Il dolore senza fine per Domenica Russo: martedì ultimo saluto alla maestra morta nell’incidente in gita scolastica

Cazzago Brabbia (Varese) – Non si arresta l’ondata di cordoglio per la morte della maestra Domenica Russo, 43 anni, vittima del tragico incidente in gita scolastica. Colleghi e amici sono vicini alla famiglia, un grande abbraccio virtuale ma sentito quello della comunità social con migliaia di messaggi per l’insegnante “morta sul lavoro”, come ha sottolineato Michele Maglione, segretario generale di Flp Cgil Varese, perché “la gita scolastica è lavoro extra, non retribuito, e per senso di responsabilità svolto dagli insegnanti”.

Tanti i messaggi di docenti da ogni parte d’Italia, grande la passione per l’insegnamento come la frustrazione per le difficoltà e i mancati riconoscimenti economici. Cordoglio e vicinanza alla famiglia – Domenica era prima di tutto una mamma, che una figlia adolescente non abbraccerà più – alla scuola Pascoli di Cazzago Brabbia, ai Comuni di Inarzo e Sesto Calende, hanno espresso le Associazioni dei genitori delle scuole di Azzate, Bodio Lomnago, Daverio e il Consiglio d’Istituto del Leonardo da Vinci di Azzate.

Che ha scritto: “È un momento difficile per tutti: ci uniamo al vostro dolore, profondamente colpiti dalla tragicità dell’evento. Vogliamo assicurarvi la nostra vicinanza e supporto. Pensiamo ai bambini coinvolti e alle loro famiglie, all’intero corpo docente, in particolare del plesso Pascoli di Cazzago Brabbia, sperando vivamente che possano trovare la forza e il conforto necessari per affrontare questa difficile situazione. Siamo certi che il ricordo della maestra Domenica, della sua dedizione e del suo amore per l’insegnamento solidificherà ancora di più i legami all’interno della comunità scolastica. L’Associazione genitori della scuola primaria di Azzate ha annullato in segno di lutto la festa di fine anno.

Ieri a Cazzago si è svolto il primo incontro dei genitori degli alunni coinvolti nell’incidente con gli esperti dell’associazione Edmr Italia, avviando il supporto psicologico gratuito per superare il trauma dei bimbi. Domani alle 16 a Sesto Calende, davanti alla chiesa di San Bernardino, al centro della festa patronale, un minuto di silenzio alla presenza delle autorità. I funerali della maestra sono stati fissati per martedì alle 15 nella chiesa di San Bernardino.