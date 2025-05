"Magari stava raccontando una storia agli alunni"

La gita scolastica sarà un ricordo dell’orrore per gli alunni della maestra Domenica Russo. E Paolo Limonta (nella foto), con un post su Facebook, dedica un toccante pensiero alla collega deceduta. Scrive il maestro Limonta: "Ho fatto un’infinità di viaggi in pullman con i miei alunni. Stavo sempre sul sedile di fianco all’autista che, alla fine del viaggio, era diventato un componente della nostra classe, uno di noi. Durante il tragitto raccontavo una storia che inventavamo al momento, con il contributo entusiasta dei bambini che erano sempre i protagonisti della storia. Le famose Storie da pullman. Negli anni ho visto secchiate d’acqua sul parabrezza per temporali pazzeschi, code infinite per il traffico, camion enormi che superavamo o ci superano". Poi il pensiero per Domenica e i suoi ultimi istanti: "Chissà cosa stava facendo la maestra in gita con la sua classe, morta perché il pullman che trasportava lei e i suoi bambini ha tamponato un camion. Magari anche lei stava raccontando una storia agli alunni. Era una ragazza solare e sempre sorridente – conclude il maestro Limonta – So che per tutti quelli che la conoscevano il suo meraviglioso sorriso non si spegnerà mai".