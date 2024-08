Luino, scontro fra un’auto e un furgone: ferite due donne di 80 e 89 anni

Luino, 3 agosto 2024 – Uno schianto frontale terribile, due donne anziane ferite ma per fortuna non in pericolo di vita. Il traffico paralizzato per diverse ore. È L’epilogo dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Lugano a Luino, in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un’Alfa Romeo. Su quest’ultima viaggiavano due donne di 80 e 89 anni, che hanno riportato diverse ferite e contusioni. Sul posto i vigili del fuoco di Varese e le ambulanze inviate dal 118. Dopo i primi soccorsi sul posto, le due anziane sono state ricoverate in ospedale in codice giallo. Anche il conducente del furgone ha riportato alcune contusioni, ma le sue condizioni sono subito state giudicate meno gravi. Compito delle forze dell’ordine intervenute, è stato quello di ricostruire la dinamica dello schianto.

In serata nuovo intervento dei vigili del fuoco varesini per un altro incidente a Cremenaga, sulla provinciale 6. Coinvolte due vetture.