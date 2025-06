Pertica Bassa (Brescia) – La prima domenica di caldo estivo si è trasformata in tragedia nella frazione di Levrange di Pertica Bassa, in Valle Sabbia. Nel pomeriggio di oggi, in via Levrange, una lite familiare degenerata ha visto fronteggiarsi zio e nipote in un drammatico corpo a corpo conclusosi con una coltellata che lo zio ha inferto al nipote. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Salò, il 38enne avrebbe aggredito fisicamente lo zio 72enne nel primo pomeriggio, dopo una discussione iniziata già in mattinata. La reazione dell'anziano sarebbe stata immediata e violenta: un colpo di coltello che ha ferito gravemente il nipote. Erano circa le 15.45.

Le persone presenti, sentiti i rumori e le urla hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori sul posto hanno inviato sul posto due ambulanze, un’auto con medico a brodo e l’elicottero da Brescia, oltre ai militari. L'intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato provvidenziale. Il 38enne, in condizioni gravi, è stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, mentre lo zio, anche se ferito meno gravemente, è stato ricoverato all'ospedale di Gavardo, anche lui in codice rosso. Per il più giovane la prognosi è riservata. Pare che l'astio tra i due andasse avanti da tempo, con tensioni mai risolte che oggi hanno trovato il loro tragico epilogo. I Carabinieri stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e hanno sequestrato l'arma del delitto.