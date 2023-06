Maltempo: frana sulla ferrovia a Laveno Mombello, locomotore esce dai binari. Treni bloccati

Provincia di Varese in difficoltà a causa del maltempo, con temporali che questa mattina all’alba hanno colpito tutto il territorio, infierendo in particolare sulla zona del Verbano.

Strada ferrata bloccata per la frana (Archivio)

Treni bloccati

La circolazione ferroviaria è stata interrotta già questa mattina alle 5, orario di passaggio dei primi convogli, nella tratta fra Luino e Laveno Mombello per danni causati dal maltempo. Sui binari sono piovuti i detriti di diversi smottamenti, in particolare all'imbocco della galleria Laveno fra Porto Valtravaglia e Laveno Mombello. Un treno merci, a causa della “tempesta di massi” è attualmente fermo sulla linea, come annuncia Rfi in una nota. Pietre anche sulla linea nella zona di Maccagno con Pino e Veddasca, precisamente nella frazione di Orascio.

Convoglio fuori dai binari

L'impatto con i detriti ha provocato l'uscita dai binari delle ruote dei primi due assi del solo locomotore, senza altre conseguenze sulla restante composizione del treno merci. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. I treni regionali subiranno limitazioni e cancellazioni. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea.

La situazione treni

In alternativa, al momento, i passeggeri possono utilizzare i treni che viaggiano su rete Ferrovienord nella tratta Milano-Laveno, al momento funzionante. Dalle stazioni di Luino e Laveno Mombello alle 8.15 sono partiti bus che hanno effettuato le fermate dei convogli. Sono stati cancellati tre treni, uno in partenza da Luino per Milano, uno in partenza da Gallarate per Luino e uno diretto da Milano Porta Garibaldi a Luino.