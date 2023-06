Luino, frana in via Creva: la Procura apre un’indagine

Luino, 28 giugno 2023 – La Procura della Repubblica di Varese ha aperto un’indagine sulla frana in via Creva a Luino. Il 5 gennaio 2023 il distacco di rocce dalla parete aveva costretto ad allontanare dalle loro abitazioni decine di famiglie residenti nei palazzi in prossimità del costone. Potrebbero tornare nei loro appartamenti al momento ancora inagibili nella primavera 2024. Intanto si stanno compiendo passi in avanti sul fronte degli interventi di messa in sicurezza: la regione ha stanziato 640 mila euro, ora si attende il bando per l’assegnazione della seconda fase dei lavori: lo svuotamento del vallo artificiale che si è riempito di detriti dopo le rovinose cadute di pietre, la costruzione di una rete di contenimento molto più robusta e la riqualificazione dell’area interessata dalla frana. Obiettivo far ritornare i residenti nelle loro abitazioni entro la primavera del prossimo anno.