Laveno Mombello (Varese) - Hanno rappresentato a lungo uno degli allestimenti natalizi più colorati e apprezzati della Lombardia, finendo anche per ottenere una ribalta televisiva nazionale. E' il "villaggio di Natale" composto da migliaia di lucine, utilizzate per relizzare case, animali, pastorelli, gallerie e tanto altro ideato dal signor Lino Betti, un pensionato di Leggiuno con una grande passione per le feste natalizie e un'incredibile fantasia (nonché competenza da elettricista).

Nel corso degli anni lo spettacolo si è esteso, arrivando a coinvolgere l'intero paese e attirando pubblico dalle altre province e anche dalla vicina Svizzera. Troppo per gli organizzatori e per la piccola Leggiuno: le difficoltà nel gestire l'afflusso di spettatori hanno portato, a malincuore, alla sospensione dell'iniziativa. Quest'anno, però, il villaggio di Natale tornerà, seppure in un'altra sede.

Sono iniziati i lavori, infatti, nell'area del Gaggetto di Laveno Mombello. Cuore dell'evento sarà lo scintillante allestimento, che vedrà ancora la famiglia Betti avere un ruolo decisivo. Alle realizzazioni con i fili luminosi, però, si aggiungeranno le casette di Natale, una ruota panoramica e, forse, una pista da pattinaggio. Lo spazio al Gaggetto, in cui si opera già a pieno regime, resterà chiuso fino al 31 gennaio, come da ordinanza comunale. Nei prossimi giorni verranno comunicate date di apertura, orari e modalità di accesso all'area.

