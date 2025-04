Lotta alle leucemie, maxi donazione dell’Ail

Una donazione importante è arrivata da Ail (Associazione contro leucemie-linfomi e mielomi) Varese – Como ad Asst Valle Olona: il presidente di Ail Cristiano Topi ha simbolicamente consegnato l’assegno di 700.000 euro da investire nella struttura di oncoematologia dell’ospedale di Busto Arsizio diretta dalla dottoressa Elisabetta Todisco. Il contributo consentirà di realizzare tre ulteriori camere sterili (oltre alle due già operative) che troveranno collocazione al secondo piano della palazzina Shapira, dedicata alla cure oncoematologiche. I lavori per realizzare i nuovi ambienti dovrebbero partire entro un paio di mesi per concludersi a gennaio 2026. "Sono circa 50 ogni anno le nuove diagnosi di leucemia acuta – ha detto la dottoressa Todisco – una patologia che necessita di terapie continuative e intensive seguite dal trapianto allogenico, una procedura che fa parte del percorso terapeutico del trattamento delle leucemie acute". Per questo tipo di trapianti i pazienti attualmente devono raggiungere i centri di eccellenza di Milano, Pavia o Bergamo, con le tre nuove camere sterili, che si aggiungeranno alle due già esistenti, potrà arrivare l’autorizzazione di Regione Lombardia per i trapianti allogenici, quindi i malati potranno curarsi vicino a casa.

"Poter contare su centri territorialmente vicini che offrono terapia avanzate come questo dell’ospedale di Busto Arsizio è importante" ha sottolineato il presidente di Ail Varese - Como. Per il reparto, il sostegno di Ail è fondamentale, non solo con donazioni ma anche per la presenza di volontari in reparto, nel day hospital e anche per il servizio trasporto. L’associazione prosegue con le sue iniziative, oggi 6 aprile in 45 piazze del territorio i volontari saranno presenti per la raccolta fondi con la vendita delle uova di Pasqua.

