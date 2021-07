Lonate Pozzolo (Varese) - Nel paese tutti la conoscevano, Rosetta Verrillo, 57 anni, per i lonatesi la Rosetta, è morta ieri in serata, vittima di un incidente stradale. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Busto Arsizio per fare luce sulla dinamica. La donna è stata investita in viale Ticino, l’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, giovedì primo luglio, ferite anche due persone, un ragazzo di 21 anni e una donna di 82 anni, trasportati in codice verde in ospedale a Gallarate.

La notizia della tragica fine della cinquantasettenne ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità lonatese: “la Rosetta” era una persona con fragilità, ed era benvoluta da tutti proprio per la sua dolcezza. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla mamma e alla sorella. L’investimento che non le ha lasciato scampo è avvenuto in viale Ticino, arteria molto trafficata lungo la quale il problema segnalato in diverse occasioni dai cittadini è la velocità dei veicoli.