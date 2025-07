Farmaci trasportati dai droni. Esperimento riuscito: "È la sfida della nostra città"

Materiale sanitario trasportato con un drone: il test nella notte tra sabato 28 giugno e domenica 29 giugno, con il volo di prova dall’ospedale di Circolo di Varese a cargo city di Malpensa e rientro al punto di partenza. Ottimizzare i tempi di consegna per alcune tipologie di farmaci, ridurre il consumo di Co2, promuovere la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione sono gli obiettivi al centro di un progetto europeo che coinvolge Sea, Aeroporti di Milano, Comune di Varese e Asst Sette Laghi e cha ha il suo fulcro nell’innovativo sistema di trasporti che utilizza velivoli senza pilota. Con l’utilizzo di droni elettrici ad ala fissa a lunga autonomia progettati per operazioni di sorveglianza e monitoraggio a lungo raggio, anche in aree densamente popolate, si mira a facilitare le consegne in maniera affidabile e sostenibile, permettendo di ottimizzare i tempi consegna delle merci, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la sostenibilità ambientale.

"Questo ulteriore test ha rappresentato un significativo passo in avanti – ha affermato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di Sea – funzionale all’implementazione del servizio che vedrà in futuro droni impegnati nel trasporto di materiale medicale dalla cargo city di Malpensa all’Ospedale di Circolo di Varese". L’impiego di droni per trasporto di persone e merci hanno invece sottolineato il sindaco di Varese Davide Galimberti e il consigliere Guido Bonoldi "è di fatto una realtà che ha un impatto strategico rilevante soprattutto in determinati settori, a partire da quello sanitario per la possibilità di far fronte in modo più tempestivo e sicuro alle emergenze. Il trasporto aereo urbano è una sfida che la nostra città ha accolto, ad esempio anche con il progetto per creare il nuovo hub per droni civili nell’area stazioni. Si tratta di una nuova forma di mobilità che unisce innovazione, riduzione delle emissioni e nuove opportunità di connessione dei territori". Sull’importanza del progetto è intervenuto anche il direttore Generale di Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale che ha detto "Siamo onorati che Sea e Comune di Varese ci abbiano scelto come partner per questo progetto che prelude a nuovi sviluppi, nell’ottica di accompagnare sempre di più e sempre meglio l’evoluzione della sanità varesina e non solo".