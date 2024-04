Lo sviluppo dell’associazionismo giovanile. Dibattito aperto oggi al PalaBorsani

Oggi alle 16 al PalaBorsani, in via per Legnano, la cooperativa "EnergicaMente" organizza l’incontro "Giovani attivi: percorsi di protagonismo e di sviluppo dell’associazionismo giovanile", promosso all’interno progetto Good Times della misura "La Lombardia è dei giovani", di Regione Lombardia. Si analizzeranno le realtà locali del Legnanese e Altomilanese, che promuovono occasioni di responsabilizzazione, autonomia e autorganizzazione. "L’intenzione è di dare voce a queste esperienze che sviluppano grandi capacità ideative e innovative", afferma il promotore Stefano Bottelli. L’invito a partecipare è esteso a tutti. S.V.