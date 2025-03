Lo sviluppo della provincia. Ecco obiettivi e strategie

Il documento in uso oggi è datato 2007: l’obiettivo della Provincia di Varese è quello di completare la revisione entro un anno, con l’approvazione in consiglio prevista per l’inizio del 2026. Ha preso il via la fase di aggiornamento del Ptcp, il Piano territoriale di coordinamento provinciale. Un documento strategico che guiderà lo sviluppo del territorio nei prossimi 10-15 anni. Il presidente della Provincia Marco Magrini ha illustrato i punti chiave di una pianificazione che pone al centro la sostenibilità, l’innovazione e la partecipazione. "La revisione del Ptcp - ha detto - rappresenta un passo importante per il futuro della Provincia di Varese. Un futuro che si vuole costruire insieme, attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti".

Al suo fianco il consigliere delegato Stefano Bellaria insieme a Giuseppe Ruffo dell’area tecnica e Lorenza Toson del settore territorio. La struttura del piano si basa su sei pilastri: coesione, inclusione e connessioni; attrattività; resilienza e governo integrato delle risorse; riduzione del consumo di suolo e rigenerazione; cultura, paesaggio e identità; ascolto e partecipazione. Tra i temi di maggior interesse lo sviluppo di Malpensa, il potenziamento del sistema ciclopedonale e il nuovo ospedale Busto-Gallarate.

Lorenzo Crespi