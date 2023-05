Lo schianto mortale di sabato a Parabiago È la terza giovane vita spezzata in sei mesi

Busto Garolfo piange un’altra vittima della strada. In meno di sei mesi Lucas Garcia è il terzo giovane bustese a perdere la vita in un tragico incidente stradale. Questa volta il teatro della disgrazia è stato la provinciale 109 che collega Busto Garolfo con Pogliano Milanese che in territorio parabiaghese prende il nome di viale Lombardia. Sabato scorso ore 19, al volante della sua Seat il ventottenne Lucas, di origini sudamericane e residente dal 2006 a Busto Garolfo, sull’altra automobile altri due giovani di 25 e 26 anni provenienti in direzione opposta.

Ancora per cause tutte da determinare un impatto violentissimo tra le due auto che non ha lasciato purtroppo scampo al giovane bustese. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari nella notte per salvargli la vita. Sportivo amante del calcio, aveva giocato nella Bustese e poi a Casorezzo e Dairago, sempre alla ricerca di un campo su cui coltivare la propria passione. Nei primi giorni del 2023 altri due giovani bustesi persero la vita sulle strade del territorio. Una striscia di sangue che ha gettato nello sgomento un intero paese costretto ancora una volta piangere un suo concittadino.

Sempre domenica un altro grave incidente si era verificato sulla A8 Milano-Varese, intorno alle 4.20 del mattino, all’altezza dell’uscita Fiera Milano, in direzione nord. Una vettura si è scontrata con una moto. Coinvolti quattro giovani fra i 24 e i trent’anni. Una ragazza di 24 anni, trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Sempre in direzione Laghi, un altro incidente fra due auto, con a bordo quattro persone, aveva avuto come scenario aveva avuto come scenario l’uscita di Lainate.

Paolo Mattelli