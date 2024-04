La Liuc Run debutta con oltre mille corridori. Castellanza e Legnano unite dalla corsa

Castellanza (Varese) – Buona la prima. Grande successo per la LIUC Run, stamattina oltre 1.000 i partecipanti, uomini, donne, bambini e famiglie, tutti di corsa lungo i 7,5 chilometri di un percorso che ha idealmente unito l’università alle due città confinanti di Castellanza e Legnano. “Una domenica da ricordare – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport+ – una corsa bellissima, un esordio importante per una manifestazione voluta da LIUC e che ha visto anche il sostegno dei Comuni di Castellanza e Legnano, oltre a una rete importante di partners”.

“Oltre 1.000 persone pronte a correre con la LIUC: un’organizzazione spettacolare per una giornata memorabile – ha commentato l’Amministratore Delegato della LIUC, Richard Arsan – LIUC ha creduto in questa iniziativa e crede nello sport, non solo per i nostri studenti e laureati, che oggi hanno partecipato in maniera cosi massiccia, ma per tutti. Il buon risultato ci conferma quanto stiamo facendo per promuovere lo sport quale parte fondamentale della nostra offerta formativa”. Grande la soddisfazione anche del sindaco Mirella Cerini, “Castellanza - ha detto - oggi ha dimostrato di essere città dello sport e della vita all’aria aperta”.