Lite sfocia in rissa. Due uomini arrestati

Avevano iniziato a discutere in corso XXV Aprile, per poi passare alle vie di fatto: al culmine della lite un cittadino gambiano ha ferito un senegalese, colpendolo con una bottiglia di vetro. La vittima ha così cercato di vendicarsi, mettendosi al volante e tentando per due volte di investire il contendente, finendo invece contro un muro. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per lesioni aggravate. Dagli accertamenti è inoltre emerso che su entrambi gravavano precedenti di polizia per gli stessi reati, con un’evidente inclinazione a reiterare azioni violente. Per questo motivo, il questore di Vareseha emesso nei confronti dei due stranieri la misura di prevenzione dell’avviso orale.