Lite dopo la discoteca e spunta anche una lama. Due ragazzi in ospedale

Nella lite all’uscita dalla discoteca è spuntato anche un coltello. Poco prima delle 5 di ieri, due ambulanze e i carabinieri sono nuovamente intervenuti sulla circonvallazione di Garlasco, nel parcheggio in via Leonardo da Vinci, già in precedenti episodi, anche recenti, teatro di scontri tra giovanissimi.

Questa volta due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati portati con le ambulanze in codice giallo al San Matteo di Pavia, feriti da coltellate che li hanno raggiunti per fortuna solo di striscio, con conseguenze alla fine non gravissime. I carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. S.Z.