Lite all’alba davanti alla discoteca. Ventunenne ferito con un coltello

Lite davanti alla discoteca, spunta il coltello. Ferito un ragazzo di 21 anni. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul Sempione: due giovani, forse ubriachi, hanno litigato. Al culmine della discussione, l’aggressore ha estratto un coltellino e ha colpito il 21enne per poi fuggire. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese ma non è in pericolo di vita. Le ferite, non profonde, sono state immediatamente curate.

I carabinieri della Compagnia di Gallarate, che si stanno occupando delle indagini, stanno ricercando l’aggressore in fuga. Intanto in vista delle festività di Natale, nel quadro di un rafforzamento del dispositivo di sicurezza e prevenzione sulla città di Varese, i carabinieri della locale compagnia, supportati da unità del comando provinciale e con il concorso degli uomini della polizia locale di Varese, hanno dato corso nella serata di venerdì ad un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’attività era finalizzata a contrastare i reati di tipo predatorio, ma anche lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, oltre che al controllo della circolazione stradale, anche tramite l’impiego dell’etilometro, strumento utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico nei confronti dei conducenti di veicoli. I controlli sono stati intensificati nelle principali aree della movida nel centro storico varesino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle normative vigenti, anche con presidi prolungati nelle aree sensibili per evitare spiacevoli episodi di vandalismo e schiamazzi notturni.

Nel corso delle attività relative alla circolazione stradale invece, in cui sono state controllate 68 autovetture ed identificate 93 persone, si è provveduto alla contestazione di 5 violazioni al codice della strada, per un totale di 550 euro di sanzione e la decurtazione di 20 punti della patente. Nell’ambito dell’attività congiunta svolta i militari hanno anche proceduto al controllo di due esercizi pubblici, non riscontrando irregolarità, e al pattugliamento delle zone più "calde" nei pressi degli scali ferroviari e del centro storico.

L’operazione svolta dalla compagnia dei Carabinieri di Varese fa parte di una più ampia campagna di controlli straordinari del territorio, anche in occasione delle imminenti festività natalizie.

L.C.