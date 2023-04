Liquidi industriali scaricati nel Mella: trovato il responsabile

Nuova emergenza ambientale per Arpa e le forze dell’ordine. Sabato sera, a Villacarcina, la Polizia Locale a seguito di segnalazione per la presenza di inquinanti nel Mella ha sorpreso un individuo intento a pulire serbatoi contenenti acque emulsionate di azienda meccanica chiusa da agosto 2022 in fase di cessione. "Arpa ha eseguito 4 campioni così distinti: campione nel Mella, campione del liquido da scrubber – spiega il direttore Fabio Cambielli – e due campioni del liquido presenti all’interno dell’impianto di abbattimento emissioni. In area esterna al capannone sono state trovate tre cisterne da 1000 litri cadauna contenenti liquido oleoso è stato disposto il loro trasferimento all’interno del capannone". È stata la polizia locale a individuare il potenziale responsabile, le analisi Arpa confermeranno o meno la correlazione fra quanto visto nel Mella e quanto trovato in azienda.Mi.Pr.