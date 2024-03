Lifting al Parco dell’ex seminario. Apre il cantiere

Da lunedì 18 marzo inizieranno le lavorazioni di cantiere per arretrare il confine del Parco dell’ex seminario su via Varese e creare un percorso nel verde. Per questo motivo per circa un mese, meteo permettendo, sarà necessario ampliare l’area del cantiere di riqualificazione del parco, con alcune modifiche ai percorsi. La carreggiata non verrà interessata e il traffico veicolare sarà sempre consentito ma non saranno accessibili i posti auto a bordo strada. Per garantire la sicurezza in questa fase temporanea, sono stati individuati percorsi pedonali e fermate del trasporto pubblico alternativi, già comunicati dall’Amministrazione a tutti i plessi scolastici interessati, per coinvolgerli nella sensibilizzazione dei ragazzi e delle loro famiglie. Le fermate dei mezzi pubblici presenti nell’area dei lavori saranno spostate più a nord, all’intersezione tra la via Lainati e la laterale della via Varese che porta al passaggio Luinetti. S.G.