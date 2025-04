Libri a domicilio per chi non è autosufficiente

È il nuovo servizio offerto dalla biblioteca e si chiama “La Biblioteca a casa tua”. L’obiettivo: agevolare gli olgiatesi che hanno difficoltà a recarsi di persona per scegliere un libro. Il servizio (consegna e riconsegna) è rivolto a chi non è autosufficiente o ha disabilità motorie, agli over 80 e a chi ha difficoltà a spostarsi da casa. Si possono prenotare un massimo di 5 libri e 2 Dvd che saranno consegnati direttamente sulla porta di casa dal personale della biblioteca. Per poter avere accesso al servizio bisogna essere iscritti alla biblioteca e mandare una mail a biblioteca@comuneolgiateolona.it o chiamare lo 0331.641560, specificando nella richiesta, oltre al titolo e all’autore del volume a cui si è interessati, anche il proprio nome, cognome e codice fiscale insieme all’indirizzo di consegna. "Si tratta – spiegano dalla biblioteca olgiatese – di un modo per stare vicino ai nostri affezionati utenti e non lasciare soli tutti quei lettori assidui che, per i motivi più diversi, non riescono più a venire a trovarci". Ros.Fo.