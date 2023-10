Lezioni di cyber security. I sindaci tornano “a scuola” con gli esperti di Leonardo

Sindaci a scuola di cyber security. La Provincia di Varese ha inserito il tema della diffusione della cultura della sicurezza digitale tra le priorità della sua azione amministrativa. Gli attacchi cyber ricevuti da enti e aziende del territorio hanno obbligato le istituzioni locali ad alzare il livello di guardia, e di conoscenza, su un tema ancora troppo spesso sottovalutato. Per questo motivo insieme a Leonardo, una delle principali aziende industriali dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza a livello globale, la Provincia di Varese ha promosso un corso dedicato ai sindaci dei 136 Comuni del territorio a Villa Recalcati con docenti della Cyber & Security Academy di Leonardo, centro di alta formazione che si avvale dell’esperienza maturata dall’azienda nella protezione cyber-fisica di infrastrutture critiche in tutto il mondo al servizio di istituzioni, enti e imprese per favorire una transizione digitale sicura e contribuire a diffondere la cultura della sicurezza.

"I cyber attacchi – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Marco Magrini – stanno salendo di numero e di qualità, sono sempre più difficili da prevenire e spesso approfittano di nostre piccole disattenzioni quotidiane. Per questo motivo con il corso si è voluto fornire agli amministratori comunali gli strumenti essenziali per gestire in sicurezza i sussidi elettronici che oggi sono indispensabili anche nell’attività di amministratore locale, grazie a Leonardo".

"Diciamo spesso che i sindaci e gli amministratori locali sono tutti i giorni in prima linea, come Provincia vogliamo per questo sostenerli e dare loro occasioni di aggiornamento e formazione, a partire dalla sicurezza digitale", ha sottolineato Magrini.Ch.S.