Lezioni all’aperto per le scuole. Yoga e spettacoli

Proseguono le iniziative per la Settimana europea della mobilità, organizzate dall’assessorato competente, in collaborazione con associazioni e scuole. Un calendario ricco di proposte, dagli incontri di approfondimento alle lezioni all’aperto per gli studenti, dai momenti musicali alle lezioni di yoga. Quartier generale della settimana, fino a domenica, è piazza Trento e Trieste, per l’occasione chiusa in parte al traffico e trasformata in giardino. Anche questa mattina il programma si apre alle 7.30 con il saluto al Sole nel Mobility Village in piazza Trento e Trieste, sessione di yoga con il maestro Pietro Chiarello. Dalle 9.30 alle 12.30, sempre al Mobility Village, School on the street, le lezioni all’aperto per le scuole. Nel pomeriggio alle 16 l’apertura dell’ Urban Center,in collaborazione con il Liceo artistico Candiani in Via San Gregorio; alle 18 al Mobility Point la presentazione del nuovo servizio di mobilità in sharing, con monopattini e bici a pedalata assistita, quindi aperitivo in musica e cinema all’aperto.

Domani si comincia con la sessione di yoga alle 7.30 in piazza Trento e Trieste; tra gli eventi della giornata alle 17.45 l’esibizione di danza degli studenti del Liceo musicale coreutico Pina Bausch in piazza Santa Maria, alle 18 l’incontro tematico “Cavallotti Garden“, in via Cavallotti; alle 20.45 la “Camminata tra le opere d’arte“, a cura del circolo Laudato si’, con ritrovo in piazza Santa Maria; alle 20.30 “Poesia sotto le stelle“, armonie di versi con accompagnamento musicale di Elliot Kaye Kingsley in piazza Trento e Trieste. Ideato dalla poetessa varesina Salima Martignoni, il reading vedrà protagoniste Lidia Sbalchiero e Valentina Vannetti, con l’attrice Clarissa Pari. Ros.For.