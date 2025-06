Busto Arsizio capitale dello sport: alla E-Work Arena il Campionato mondiale di kettlebell

Busto Arsizio (Varese) – La città di Busto Arsizio sarà, di nuovo, capitale dello sport. Dopo aver ospitato di recente i campionati italiani di Taekwondo e Parataekwondo e la prima edizione dell’Open Lombardia Karate per gli atleti di fascia giovanile, questo weekend sarà sede di un importante evento internazionale.

La E-Work Arena accoglierà oltre 700 atleti, provenienti da 33 nazioni (dagli Usa all’India, dall’Estonia all’Iran) e da tutti i continenti impegnati nel Campionato mondiale di kettlebell. Si tratta di un’attività di sollevamento pesi che consiste nell’alzare uno o due kettlebell (peso con una maniglia) per il maggior numero di volte in un tempo prestabilito, i partecipanti, tra cui molte donne ,si sfideranno in gare di resistenza. Lo sport del kettlebell (detto anche ghiria) è nato nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, in Italia è arrivato nei primi anni Duemila e sta trovando sempre più estimatori.

Gli atleti italiani sono tra i favoriti

Da sottolineare che proprio gli atleti italiani sono da anni i più forti al mondo e a Busto Arsizio partono favoriti nel campionato mondiale. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma da Oleh Ilika, origini ucraine, istruttore a Turbigo, che ha fatto conoscere questa disciplina in Italia, presidente della World Kettlebell Federation, dal vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani e dal presidente della Commissione Sport il consigliere comunale Orazio Tallarida. Ha detto l’assessore Folegani: “È un evento che abbiamo fortemente voluto, alla prospettiva di ospitare un campionato del mondo ci siamo subito attivati, anche per la possibilità di vedere la città e il territorio promossi e valorizzati”. Il consigliere Tallarida ha invece sottolineato: «È un piacere e un orgoglio scoprire questa disciplina ospitando un Campionato del mondo. Valore aggiunto, la presenza di atleti giovani”. Soddisfazione ha espresso Ilika: “C’è il record di nazioni partecipanti – ha detto – Busto è sede ideale per varie ragioni: la Lombardia è un po’ capitale del kettlebell in Italia, la E-Work Arena ha le caratteristiche giuste per la nostra manifestazione, oltre a essere vicina a Malpensa, e l’amministrazione comunale ha risposto positivamente alla nostra proposta”.

L’ingresso è gratuito, un’opportunità per scoprire questa disciplina e applaudire i suoi interpreti, gli italiani i più forti.