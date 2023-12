La letterina a Babbo Natale vola da Olgiate a Montepulciano: “Sono stata brava, mi porti il lenzuolino di Biancaneve?”

Varese, 28 dicembre 2023 – Dalla Lombardia alla Toscana: è il viaggio che potrebbe aver fatto una letterina a bordo di un palloncino. A scriverla è stata una bambina di nome Arianna e il destinatario doveva essere Babbo Natale, ma i venti hanno spinto il palloncino in un’altra direzione, Montepulciano. E ora, i residenti del podere che l’hanno trovata vicino alla vigna cercano la piccola proprietaria.

“Caro Babbo Natale, mi chiamo Arianna e abito a Olgiate. Quest’anno sono stata una bimba brava, sai che ho tolto il ciuccio e anche il pannolino? Per favore, per Natale mi potresti portare un lenzuolino di Biancaneve? Grazie! Un abbraccio”.

La letterina potrebbe aver volato per centinaia di chilometri, poi il palloncino si è rotto, atterrando sul bordo di una vigna del Nobile di Montepulciano nel Podere Casanova dove l’ha trovata il proprietario Isidoro Rebatto la mattina del 23 dicembre. E che adesso è stata appesa nella sala degustazione della struttura.

Ora i gestori del podere hanno pubblicato la foto della letterina sui social per cercare di rintracciare la piccola. E hanno anche invitato la famiglia a far visita alla loro azienda e alle loro vigne. Il palloncino potrebbe essere uno di quelli lanciati a Villa Gonzaga ad Olgiate Olona, in provincia di Varese, il 10 dicembre scorso.