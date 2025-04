"Lettera di auguri del Papa. E un nostro studente non abbandonò la scuola"

Ci sono parole che fanno ritrovare strade, che aiutano a decidere e cambiano giovani vite che stanno ancora costruendo il loro futuro. Parole che hanno aiutato a non prendere la decisione sbagliata, abbandonare la scuola, un ragazzo, studente del Cfp Promos a Magnago. Parole speciali, quelle di Papa Francesco, che nel mese di gennaio scorso ha inviato la sua benedizione apostolica accompagnando la lettera con cui, tramite l’assessore agli Affari Generali in Vaticano, monsignor Roberto Campisi, ringraziava la classe degli auguri natalizi affidati al presepe particolare che avevano realizzato con gli scarti di computer e di dispositivi informatici, una lezione pratica antispreco di rispetto dell’ambiente. "Non ce l’aspettavamo – ricorda Massimiliano De Cinque, docente di informatica al Cfp che ha guidato la classe nel progetto –. Un motivo di grande gioia tanto che ognuno dei ragazzi ha portato a casa una copia della lettera di Papa Francesco per condividere il pensiero e la benedizione del Santo Padre in famiglia. Tra di loro un mio studente che non voleva più continuare, quelle parole lo hanno aiutato a non abbandonare la scuola, sono state importanti e si è messo d’impegno. Siamo contenti del suo positivo cambiamento, oggi è uno studente volonteroso".

Aveva scritto monsignor Campisi: "Cari Ragazzi, con premuroso pensiero avete reso partecipe Papa Francesco della realizzazione dell’originale Presepe in codesto Centro di Formazione Professionale, chiedendo un segno di spirituale vicinanza. Il Santo Padre, Che ringrazia per il devoto gesto, ricorda che il presepe ci parla del Natale, scorgendo nel Bambino adagiato nella mangiatoia, sorgente della speranza e della gioia, il Dio fatto uomo venuto nel mondo per mostrarci vicinanza e tenerezza. Con tali auspici, Sua Santità imparte di cuore la desiderata Benedizione Apostolica, con l’augurio che il Signore conceda a voi e ai vostri cari abbondanza di luce, gioia e pace". Ieri ricordava quelle parole la preside del Cfp Promos, professoressa Lorenza Massara: "Ho nel cuore una grande tristezza per la scomparsa del Santo Padre, sapeva parlare a tutti, per noi era stata una grande sorpresa la lettera che ci fu inviata con la sua benedizione apostolica, è esposta nella bacheca dell’istituto, continuerà ad accompagnare i nostri ragazzi e la nostra scuola".

R.F.