"Legnano by night: la carica dei mille"

Possiamo considerarlo come l’evento che chiude l’estate delle iniziative organizzate a Legnano e che è in grado di portare sulle strade della città oltre mille persone, pronte a correre o camminare per qualche chilometro senza particolari pretese agonistiche: va in scena questa sera la "StraLegnanese by Night", la corsa podistica non competitiva che a tutti gli effetti ha preso il posto della "Legnano Night Run", manifestazione che per sedici anni aveva fatto la storia del podismo non competitivo in città. Come spiegato da Luca Roveda, presidente della Us Legnanese, società che ora organizza la manifestazione, la Stralegnanese punta a prendere sempre più la dimensione di una festa, che ogni anno aggiunge qualche tassello all’evento principale. L’appuntamento è fissato per oggi, dalle 18 in poi, al "Villaggio Runner" allestito davanti al Castello Visconteo di Legnano, dove anche i meno sportivi potranno trovare qualcosa di soddisfacente per trascorrere il tempo: birra e salamella saranno infatti a disposizione di chi vorrà solo vivere una serata speciale, con o senza la corsa. Ma c’è anche chi tiene particolarmente al fisico e alla preparazione atletica: per loro dalle 18.30 in poi, dunque, sarà possibile usufruire delle consulenze e dei trattamenti di un fisioterapista con specializzazione in Terapia Manuale, Fisioterapia Ortopedica e Sportiva, Fisioterapia post-intervento e post-trauma. Quanti runner si attendono per la manifestazione? Un paio di giorni fa, all’ultimo controllo, gli iscritti erano già un migliaio. Considerato l’afflusso dell’ultimo giorno (le iscrizioni on line si sono chiuse ieri) e le iscrizioni in loco (alle 14.30 alle 19.00 nel piazzale antistante il Castello di Legnano), gli organizzatori contano di superare quota 1.500 iscritti. La partenza è prevista per le 20 dal Castello.