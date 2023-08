Leggiuno, si schianta in moto contro un’auto: morto in ospedale a 77 anni Dino Torresan

Tragedia sulle strade della provinciale 69. Dino Torresan, un pensionato di 77 anni di Laveno Mombello, ha perso la vita lunedì pomeriggio in un incidente stradale nei pressi di Arolo, una frazione di Leggiuno sulla via che collega Luino a Sesto Calende.

L’anziano guidava una moto e si è schiantato contro una Fiat Panda. È stato sbalzato sull’asfalto e nella caduta ha riportato diversi gravi traumi. Sul posto è arrivata la Croce Rossa di Gaviate e di Varese e l’uomo è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso all’ospedale Circolo di Varese, ma nonostante l’impegno dei medici non ce l’ha fatta ed è spirato in rianimazione.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Torresan era molto conosciuto a Laveno Mombello, ha fatto il commerciante per una vita come titolare negozio di profumi in una corte di via Labiena che portava il suo nome.