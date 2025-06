Un giorno da pompiere. Festa, ricordo e solidarietà

Ci sono amicizie che durano nel tempo anche quando gli amici non ci sono più. Lo sanno i vigili del fuoco del Distaccamento di Busto Arsizio–Gallarate che nel ricordo di due loro colleghi, prematuramente scomparsi nel 2022 Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, hanno dato vita (su iniziativa del capo distaccamento Riccardo Battistella), ad un progetto di solidarietà. “Un giorno da pompiere” è stata festa e occasione di riflessione: tre giorni di eventi che si sono svolti dal 6 all’8 giugno. L’amicizia per i due colleghi e il loro ricordo sono i semi coltivati con fedeltà dal Comitato Pompieri del Sempione 245 che in collaborazione con l’Associazione nazionale vigili del fuoco di Varese, il supporto di numerosi sponsor e dell’amministrazione comunale hanno organizzato la tre giorni nel segno della solidarietà.

"Nel ricordo di due nostri colleghi, Alessio e Roberto – dice Luca Bufo, per anni in servizio al Distaccamento del Sempione, ora a Milano– due persone per bene, noi vogliamo fare del bene, è il modo migliore per rimanere fedeli al loro esempio". Nelle prime edizioni dell’evento, nel 2023 e nel 2024, sono stati raccolti fondi per aiutare le famiglie dei due colleghi, quest’anno una parte sarà destinata a sostenere anche un collega, Devid Ricci, di Fagnano Olona, in servizio a Como, che ha subito un grave infortunio durante un intervento tecnico d’emergenza. "Siamo vicini a Devid – continuano dal Comitato – è in una situazione difficile, noi lo aiuteremo. Abbiamo voluto il progetto “Un giorno da pompiere” per creare momenti di condivisione, per tutti, per giovani, adulti, famiglie con i bambini, per far conoscere il mondo dei pompieri nel ricordo di Alessio e Roberto, continueremo su questa strada, quella della solidarietà, lungo la quale sta aumentando il numero di persone che ci accompagnano, con l’obiettivo di aiutare nostri colleghi che si trovano in difficoltà".

I tre giorni di eventi a Cassano Magnago sono stati un successo con la partecipazione ai vari momenti, da quelli per i bambini, con l’Accademia del mini pompiere, all’esposizione dei mezzi, di ieri e di oggi, dalle proposte gastronomiche a quelle musicali, di circa 3000 persone. Un appuntamento annuale che sta diventando una tradizione, forte del ricordo di due uomini speciali, Alessio e Roberto, per sempre nel cuore dei loro colleghi. Un’amicizia nata al Distaccamento del Sempione che non viene scalfita dalla distanza geografica: colleghi trasferiti a migliaia di km hanno affrontato un lungo viaggio per non mancare all’appuntamento nel ricordo di Alessio e Roberto.