Nella Brughiera alla scoperta del succiacapre

Camminata notturna alla scoperta del succiacapre, o caprimulgo europeo, volatile che raggiunge la brughiera nel Parco del Ticino nella tarda primavera per nidificare e riprodursi. Dunque è questo il periodo migliore per avvistarlo, ammirarne il volo, il movimento delle ali sembra un abbraccio e ascoltarne il particolare verso nel silenzio notturno. L’iniziativa è in programma questa sera, organizzata dall’Associazione Viva Via Gaggio in collaborazione con Ticino Wild Guides e il Parco del Ticino. L’appuntamento è alle 20.45 presso il parcheggio del Centro Parco all’ex dogana a Tornavento, gli organizzatori consigliano scarpe comode, pantaloni lunghi, e di dotarsi anche di un repellente contro le zanzare e di una torcia, utile al ritorno.

La presenza di questo volatile, protagonista di leggende antiche (ne parla anche Plinio il Vecchio), insettivoro (va a caccia soprattutto di falene) della dimensione di un merlo, tutelato dalle direttive europee, conferma l’importanza della brughiera lonatese, prezioso scrigno di biodiversità, per la cui salvaguardia negli anni si sono impegnati l’associazione Viva Via Gaggio, comitati di cittadini e ambientalisti. "La camminata notturna alla scoperta del succiacapre – spiegano gli organizzatori – è occasione per vivere un’esperienza particolare immersi nella natura e allo stesso tempo riconoscere quanto sia importante la biodiversità nel nostro territorio". Ros. Fo.