Le scuole si rifanno il look Ma prima della campanella

CASTELLANZA (Varese)

Sono In completamento i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dei servizi igienici nella primaria Manzoni. I lavori di questo lotto hanno riguardato il rifacimento dell’impianto di scarico e dell’impianto di riscaldamento dei bagni e si concluderanno, per le parti relative alle demolizioni e alle attività rumorose e interferenti, prima dell’inizio della ripresa scolastica. Si erano resi inderogabili a causa di episodi di infiltrazione di acqua proveniente dalle tubazioni dei servizi igienici posti al 1° piano. Nei mesi scorsi si era evidenziato un rigonfiamento nell’intonaco, con caduta di una parte di controsoffittatura nel corridoio. Spesa di 40mila euro. Il secondo consistente lotto verrà realizzato nel 2024, per un importo previsto nel bilancio pari a 230mila euro. Sono in fase di ultimazione anche gli importanti interventi di manutenzione straordinaria nella De Amicis. L’ultimo lotto programmato ha riguardato la sostituzione dei controsoffitti e dei corpi illuminanti con pannelli a led. L’imponente opera di interventi estivi per 250mila euro, ha interessato l’intero edificio ed è alle sue battute finali, con la rimozione dei materiali di scarto e pulizia degli ambienti. "Siamo soddisfatti – dice il sindaco Mirella Cerini – di riuscire a chiudere, prima del suono della campanella, tutta una serie di interventi nelle primarie. In particolare, il pacchetto di lavori alla De Amicis, si è rivelato di una notevole entità, sia in termini economici che operativi". Christian Sormani