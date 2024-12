Le hit delle radio nel concerto di Santa Cecilia

Il corpo musicale Santa Cecilia proporrà il tradizionale concerto di Natale sabato alle 21, al Teatro di via Dante. La serata vuole rendere omaggio alla radio, rievocando musiche entrate nelle nostre memorie e atmosfere non lontane nel tempo. Da qui il titolo dell’esibizione “In sintonia“. Verranno proposti brani legati a doppio filo con trasmissioni che hanno fatto la storia della radio italiana. "Spazieremo dalla sigla di “Alto gradimento“, il programma di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che segnò un vero e proprio spartiacque, a quella di “Hit Parade“ di Lelio Luttazzi, che contribuì notevolmente a far avvicinare gli italiani alla musica", spiega il maestro Daniele Balleello, alla guida della banda castellanzese.

"Senza dimenticare quella di “Tutto il calcio minuto per minuto“, fondamentale per tutti gli amanti dello sport. Io per esempio ho ben chiara in mente l’immagine di mio padre che ascoltava le partite alla radio ogni domenica. Ed è così per ciascuno di noi: tutti abbiamo ricordi personali legati alla radio". E, ancora, “American Patrol“, parte del repertorio della musica americana che arrivò in Italia nel Dopoguerra, un omaggio a Renato Carosone, e infine anche una versione strumentale di “Nessun dorma“, in omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini. L’ingresso è gratuito. S.V.