Le Farfalle cedono al tie-break con Pinerolo

Casalmaggiore fa il colpaccio, vince 3-1 a Cuneo e supera le piemontesi in classifica attestandosi al terzultimo posto mentre la Uyba va avanti due set ma subisce la rimonta di Pinerolo che espugna per 3-2 la E-Work Arena. Impresa di Casalmaggiore che a Cuneo va avanti 2-0, con parziali di 25-21 e 25-22, subisce il ritorno delle padrone di casa (25-20 nel terzo set) prima di chiudere con un netto 25-20 e conquistare tre punti in chiave salvezza. Le farfalle di coach Cichello dominano i primi due set, vinti per 25-15 e 25-22, la Uyba, poi subiscono il veemente ritorno di Pinerolo che vince il terzo parziale per 25-22 e il quarto per 29-27. Le "pinelle" vincono poi anche il tie break (15-6) e per la Uyba c’è solo un punto salvezza.