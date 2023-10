Lavori conclusi a Legnano: Parcheggio gratis in via Toti

Lavori conclusi, parcheggio finalmente aperto e ora arrivano anche gli utenti dopo che nei primi giorni l’area di sosta, comunque gratuita e senza disco orario, era apparsa quasi deserta. Ha riaperto i battenti in questi giorni, infatti, il parcheggio di via Toti, settanta posti auto disponibili a poca distanza dalla stazione ferroviaria e "recuperati" per cercare di far fronte alla chiusura al pubblico, invece, dell’area meglio nota come ex mensa Franco Tosi. L’Amministrazione si era mossa nello scorso mese di marzo per cercare di "riattivare" il parcheggio, inagibile da anni: conclusi i lavori di messa in sicurezza delle facciate degli edifici circostanti che erano stati richiesti alla proprietà, dopo un primo periodo di prova il parcheggio aveva di nuovo chiuso i battenti per i lavori di asfaltatura che si sono prolungati per settimane fino alla riapertura al pubblico dei giorni scorsi. L’accesso è in questi giorni garantito dalla rampa di via Toti e i pendolari che normalmente si servono della stazione ferroviaria, una volta informati della riapertura e della disponibilità di questi posti auto, dopo i primi due giorni hanno iniziato a popolare il parcheggio. Con gli spazi del parcheggio Toti-Gaeta il numero di posti auto a sosta libera calcolato dagli amministratori (escludendo quindi quelli a disco orario e riservati ai disabili) nella zona della stazione ferroviaria supera quota 700, contando i 116 del parcheggio di via Gaeta, i 109 del parcheggio ex scalo merci sempre in via Gaeta, i 45 posti auto abitualmente utilizzati dai pendolari lungo via Gaeta nel tratto compreso tra via San Bernardino e via Rossini e i 27 lungo la via Pastrengo, i 200 del parcheggio fra le vie Rossini e Pastrengo, i 70 del Metropark di piazza Butti e i 92 del parcheggio sotterraneo di via Colombo. P.G.