L’assise perde il presidente Binaghi

Consiglio comunale ad alta tensione ieri l’altro a Busto Garolfo. L’assemblea della massima assise cittadina si è conclusa con le dimissioni del Presidente Francesco Binaghi che ha lasciato contemporaneamente la maggioranza per passare ai banchi dell’opposizione. Le ragioni, a detta di Binaghi, che lo hanno portato a lasciare l’incarico a soli sette mesi dalle amministrative sono tutte di natura istituzionale "Non posso condividere il totale svilimento del ruolo del Consiglio comunale. Questa giunta ha preso una deriva a sinistra ormai inarrestabile. Io ero entrato come lista civica e non in una lista di partito". Parole che hanno pesato su consiglieri e assessori fino a poche ore prima compagni di viaggio del dimissionario. Per il sindaco quella di Binaghi potrebbe essere una mossa in vista della campagna elettorale. "Le motivazioni addotte dal consigliere Binaghi non giustificano di certo la sua scelta" ha dichiarato Susanna Biondi. P.M.