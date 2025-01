L’Anatomia cambia sede: "Più efficienti"

Cambia sede l’Anatomia patologica, che da via Ottorino Rossi si sposta al terzo piano del day center dell’ospedale di Circolo. Il trasferimento è iniziato nei giorni scorsi e si concluderà entro la fine del mese, senza interruzioni del servizio. Nei nuovi spazi sono presenti laboratori che soddisfano i più recenti requisiti strutturali e organizzativi, indispensabili per poter svolgere l’attività di diagnostica citologica, istologica e molecolare per le quali l’Anatomia patologica varesina è un riferimento regionale. La nuova sede, frutto di un investimento pari a 3 milioni e mezzo di euro solo per la parte di edilizia e di ulteriori 1,5 milioni per arredi e tecnologie, ospita 12 laboratori ad alto livello tecnologico e 11 studi, oltre ad altri ambienti attrezzati con strumentazioni di ultima generazione che integrano quelle già in uso.

Prima nel Nord Italia, la nuova Anatomia patologica di Asst Sette Laghi è stata dotata di un sistema automatico di processazione e inclusione dei tessuti, che consente di aumentare l’efficienza organizzativa, riducendo i tempi di preparazione dei campioni e conseguentemente accorciando i tempi di refertazione delle diagnosi. La struttura svolge attività diagnostica per i diversi presidi dell’Asst varesina e per altre realtà in convenzione. Inoltre, è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia come centro hub di diagnostica molecolare per il territorio dell’Ats Insubria. Grazie a questo ruolo di riferimento, gli ospedali della provincia di Varese e di Como, a cui si aggiunge anche l’ospedale di Sondrio, inviano i campioni a Varese per l’attività di sequenziamento genico attraverso metodiche di Ngs (next generation sequencing).

Lorenzo Crespi