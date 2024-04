L’Allianz parte male . Scandicci vince 3-0

L’Allianz Vero Volley Milano inizia col piede sbagliato la semifinale dei playoff scudetto di serie A1 femminile. Al Palazzo Wanny di Firenze, le ragazze del Consorzio sono state nettamente sconfitte in gara-1 e ora non potranno più sbagliare se vorranno continuare a sognare il tricolore. Per il primo episodio di una serie sulla carta molto equilibrata, coach Marco Gaspari ha recuperato Alessia Orro ma le padrone di casa si sono aggiudicate un bel primo set, caratterizzato anche da qualche errore di troppo di Paola Egonu. Nel secondo parziale, le ospiti hanno reagito portandosi in vantaggio ma sul più bello si sono spente, crollando in ricezione, tanto che Myriam Sylla (positiva però in attacco) è stata addirittura sostituita con il secondo libero, Pusic, nelle vesti di schiacciatrice anomala in seconda linea.

Vista la serata non troppo brillante di Egonu, Orro si è affidata molto alle centrali e in particolare a un’ottima Raphaela Folie ma dall’altra parta Ekaterina Antropova e Ting Zhu hanno firmato il pesantissimo raddoppio. Il terzo parziale si è aperto con un break di 4-0 che ha subito messo Milano con le spalle al muro: da lì in poi la situazione non è migliorata e anche se Egonu ha provato a riaprire tutto riportando la sua squadra sul -1 proprio un suo servizio sbagliato ha permesso alle toscane di riallungare. La mossa della disperazione di Gaspari è stata l’ingresso di Nika Daalderop che però non è riuscita a rimandare tutto almeno al quarto set e alla seconda palla utile Lindsey Ora Ruddins ha chiuso i conti per un clamoroso 3-0. Milano, che quest’anno aveva vinto tutti e tre i precedenti tra regular season e Coppa Italia contro Scandicci, mercoledì all’Allianz Cloud dovrà vincere per potersi giocare tutto alla bella, in programma eventualmente domenica ancora a Firenze. Un altro ko chiuderebbe la stagione italiana di Paola Egonu&C, attese poi comunque dalla finale di Champions League.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-ALLIANZ VERO MILANO 3-0

(25-23, 25-22, 25-22)

Andrea Gussoni