L’allenamento a porte aperte. Applausi nella Basket City. Tifosi e atleti si incontrano

In una basket city come Varese anche un allenamento a porte aperte è capace di attirare centinaia di appassionati. È successo ieri mattina al Campus, con 350 tifosi ad affollare gli spalti per vedere all’opera da vicino i nuovi arrivati nella prima sgambata di stagione aperta al pubblico.

Una passione, quella dei tifosi biancorossi, che è ancora più forte in quest’anno speciale per la società che festeggia l’ottantesimo della fondazione. Lo si è visto durante e al termine della partitella disputata al Campus: applausi per festeggiare un canestro o per incitare i giocatori durante l’azione. E alla fine un lungo applauso alla squadra. Che ha ricambiato l’affetto, battendo le mani ai tifosi.

Il capitano Matteo Librizzi ha ringraziato: "Siete qui in così tanti anche solo per un allenamento, il vostro supporto non è mai mancato. Siamo tutti carichi ed entusiasti per questa nuova stagione, la affronteremo tutti insieme". Tanto affetto anche per coach Giannis Kastritis, alla prima stagione piena a Varese dopo essere subentrato in corsa a febbraio: "Il vostro supporto per noi conta tanto. Grazie per la passione che apprezziamo molto. Non vediamo l’ora di vedervi alle nostre partite". La prima occasione sarà il 3 settembre, con l’amichevole all’Itelyum Arena di Masnago tra Varese e Bergamo.

Intanto prosegue bene la campagna abbonamenti: sono già state raggiunte le duemila tessere, con un +7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma c’è ancora l’ultima fase, che inizierà l’1 settembre, quando ci si potrà abbonare dalle 8 alle 13 al Palazzetto dello sport oppure online. I vecchi abbonati avranno una tariffa scontata. Varese sarà poi a Gressoney per il ritiro estivo e quindi volerà in Grecia per un torneo internazionale. Ultime due amichevoli a fine settembre.

Lorenzo Crespi