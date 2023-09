Lago di Varese, Gavirate: acqua in costante miglioramento, "Avanti così"

Il risanamento del Lago di Varese prosegue. Dopo i primi quattro anni di attività dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale, il percorso continua nel prossimo triennio, con un nuovo programma di azione. A Gavirate si è svolto un incontro istituzionale che ha costituito sia un momento di bilancio che di presentazione dei nuovi obiettivi.

"Il Lago di Varese è in costante miglioramento dal punto di vista ambientale – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione – ora vogliamo contribuire a sviluppare anche la sfera socio-economica del territorio. Siamo partiti da una situazione oggettivamente difficile, ma con determinazione stiamo raggiungendo gli obiettivi".

Nei primi 4 anni Regione Lombardia ha investito 10 milioni, con il Lago di Varese che è diventato uno dei più controllati al mondo. Nel 2022 il ritorno della balneabilità, che non vuole essere un punto di arrivo.

"Siamo solo all’inizio", ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana. Con il consenso di tutti i soggetti partecipanti si è deciso così di prorogare l’accordo per altri tre anni per raggiungere obiettivi di qualità sempre più soddisfacenti, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, per l’area del Lago di Varese.

Regione Lombardia metterà a disposizione altre risorse: per il triennio 2024-26 è previsto un budget di 12 milioni. Avanzeranno i lavori infrastrutturali per il miglioramento del sistema fognario e la prosecuzione del funzionamento dell’impianto di prelievo ipolimnico, che ha permesso di velocizzare il processo di risanamento delle acque del lago. In accordo con il Comune di Biandronno, sarà installato un impianto fotovoltaico per contribuire al fabbisogno energetico per il funzionamento del sistema. Infine tra gli obiettivi dei prossimi anni c’è anche quello di valorizzare la filiera ittica: dopo i bagnanti si punta a far tornare dunque anche i pescatori.

