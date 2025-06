Lago Cromatico. Sedici concerti in nove località

Sedici concerti tra Lago Maggiore e dintorni, ma anche altri eventi come conferenze, passeggiate, visite guidate, apericena con gli artisti, enogastronomia e iniziative di cicloturismo. È la proposta 2025 del festival "Il Lago Cromatico", promosso da Musica Libera. L’edizione numero 11 della rassegna animerà tutta l’estate, da sabato al 25 settembre. Il via proprio nel giorno del solstizio: l’appuntamento è di buon’ora, con il ritrovo alle 5 del mattino. In programma un concerto all’alba presso la collina di san Quirico ad Angera. Qui si esibirà il fisarmonicista Nadio Marenco. La giornata continuerà poi a Ranco tra pratiche di yoga aperte a tutti e con la Festa europea della Musica, alla sua 13ª edizione. Dalle 18 il paese si riempirà di note con esibizioni nelle piazze e sul lungolago.

A presentare il programma, in Comune a Varese, è stata la direttrice artistica Clara Schembari. "Vogliamo che sia l’occasione per chi partecipa per ritrovare il proprio tempo e gustare la bellezza che ci circonda", ha detto presentando il fil rouge dell’ edizione che è appunto il tema del tempo. Nei concerti i musicisti lo affronteranno sotto diverse sfaccettature, dalla sua percezione al suo significato. In cartellone proposte che spaziano dalla classica al jazz fino a ispirazioni etniche, antico e contemporaneo. Sono 9 i Comuni toccati: Angera, Arona, Brebbia, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco, Somma Lombardo, Taino e Travedona Monate. Tra le proposte anche una conferenza di Amalia Ercoli Finzi: la "Signora delle stelle" sarà il 13 luglio ad Angera.

L.C.