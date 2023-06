Lago di Varese, riapre la stagione di balneazione: quattro spiagge pronte e alcuni divieti

Sabato 24 riapre la balneazione in 4 punti del Lago di Varese al lido della Schiranna. Regione Lombardia ha confermato anche quest’anno il buon esito delle analisi e dunque da sabato potranno tornare i bagni nel lago. Nel territorio del Comune di Varese i punti da cui sarà possibile entrare in acqua sono la spiaggia centrale vicino al bar del Lido delle piscine, due punti nel parco Zanzi e la spiaggia dei fotografi.ù

Le zone dove sarà possibile fare il bagno saranno segnalate dai cartelli. La balneazione sarà invece interdetta di fronte alla sede della Canottieri Varese e di fronte al pontile d’ormeggio della navigazione turistica. La balneazione non sarà consentita anche in alcune aree interne al parco Zanzi per il valore naturalistico e di biodiversità che racchiudono.

Per inaugurare l’estate al lago, e insieme la riapertura del lido delle piscine, il nuovo "Schiranna Pool Club", domani dalle 19.30 alle 22 ci sarà un evento aperto a tutti con musica e aperitivo. Da sabato invece si apre ufficialmente la stagione balneare, che sarà però interrotta tra il 29 giugno e il 2 luglio per consentire lo svolgimento dell’ennesimo appuntamento remiero ospitato quest’anno sul Lago di Varese. È in programma infatti il festival di canottaggio nazionale giovanile under14 "Gian Antonio Romanini".

La balneabilità tornerà poi attiva dal 3 luglio al 30 settembre 2023. Oltre a Varese si potrà fare il bagno anche a Bodio Lomnago, presso l’area del lido: anche in questo caso il via libera scatterà sabato 24. E mentre Varese attende i bagnanti un altro lago, il Maggiore, punta sulla sostenibilità.

A Palazzo Verbania a Luino 55 soggetti tra sindaci, operatori turistici, associazioni, enti pubblici e gruppi di professionisti hanno deciso di stare dalla parte della natura, siglando un accordo volontario per un turismo sostenibile nelle Valli del Verbano. L’atto finale del progetto "Andar per Valli" realizzato da Lipu e Touring Club Italiano con Comunità Montana Valli del Verbano e supportato da Fondazione Cariplo. E con la firma del documento le realtà del territorio si impegnano a dare un impulso attrattivo a quella che per troppo tempo è stata definita "sponda magra".